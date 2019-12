Kerstbrood voor ‘eenzame’ zeelieden: mooie oefening voor de KNRM

VIDEO Vaarwel Zeeland: twee op de drie vwo’ers komen niet terug na studie

23 december Als je kind een vwo-advies krijgt, is de kans groot dat hij of zij uiteindelijk Zeeland vaarwel zegt. De PZC ging na waar de mensen die in 2000 vwo-eindexamen deden, zijn beland: twee op de drie wonen niet meer in Zeeland.