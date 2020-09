Kermisgangers Goes zitten op 65 meter hoogte vast in grootste booster ter wereld

De Airborne, een topattractie van Willy Ordelman, is met z’n 65 meter de hoogste booster ter wereld. De twee gondels bieden samen plaats aan liefst 32 waaghalzen, die met een snelheid van 120 kilometer per uur worden rondgedraaid. ,,Dit is een attractie voor de echte adrenaline-junks’’, zei de eigenaar deze week nog tegen de PZC.

De Airborne kostte hem liefst 2,5 miljoen euro. Met zijn nieuwe attractie wilde Willy deze zomer hoge ogen gooien op de grootste kermissen in Europa. Maar door het coronavirus wordt de kermis in Goes nog maar de derde, na Alkmaar en Hoorn. ,,Natuurlijk had ik hier liever niet gestaan’’, zei Willy eerder. ,,Zonder corona stonden we nu in Bonn, een absolute topkermis. Dat neemt niet weg dat ik blij ben dat we nu hier kunnen draaien. We gaan er iets moois van maken.’’