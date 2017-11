Kerkrel Kruiningen: Dominee Bredeweg stapt op

Bredeweg en de kerkenraad in Kruiningen weigeren zich te conformeren aan het rapport dat een speciale commissie van de overkoepelende classis Goes heeft opgesteld over de handelwijze van de dominee in het conflict met oud-diaken Henk Jansen. Dit rapport is nog niet openbaar, de classis vergadert woensdag verder over de kwestie.

In een persverklaring maakt Bredeweg duidelijk dat de classis de klachten van Jansen deels gegrond, deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond heeft verklaard. De kerkenraad van Kruiningen moest zich neerleggen bij de conclusies en schuld belijden, anders zou de classis het bestuur van de kerk overnemen. Ook zou Bredeweg niet meer op de kansel mogen staan. ,,De predikant en kerkenraad zijn van mening dat het rapport de waarheid ernstig geweld aan doet en zijn hierdoor in gewetensnood geraakt", aldus Bredeweg in de verklaring.

Bredeweg hekelt dat de conclusies en de eventueel te treffen maatregelen vooral tegen hem in plaats van de hele kerkenraad zijn gericht. ,,Over de predikant waren geen wettige klachten ingediend. Echter, alleen al het feit dat er een appèl lag van de gemeente Kruiningen (de klacht van Jansen, red.) was aanleiding voor andere gemeenten om mij niet meer toe te laten op hun kansel."

De dominee, die sinds januari 2014 verbonden is aan de Kruiningse kerk, heeft felle kritiek op de totstandkoming van het rapport. Hij stelt dat deugdelijk hoor en wederhoor achterwege is gebleven en dat relevante documenten buiten beschouwing zijn gelaten. ,,Er is hier gehandeld in strijd met de Bijbel en de kerkorde."

Het conflict tussen Bredeweg en Jansen ontstond eind 2016. Uienhandelaar Jansen, die 24 jaar kerkenraadslid en scriba (secretaris) van de gemeente was, uitte kritiek op het functioneren van Bredeweg. Dat liep zo hoog op dat Jansen uit de kerkenraad stapte. Een dag later kreeg hij te horen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan overspel met zijn nicht en werden hem strafmaatregelen opgelegd.

Daarop stapte Jansen naar de rechter. Die oordeelde in mei dat het kerkrecht onzorgvuldig toegepast was. Beschuldigingen aan het adres van Jansen waren niet onderbouwd, de straf- en tuchtmaatregelen tegen hem waren dus niet terecht en moesten onmiddellijk teruggedraaid worden.