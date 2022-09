Katinka buigt zich over frikandellenschaarste en Emma schittert met de bondscoach

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zangeres Emma Heesters poseert met bondscoach Louis van Gaal. Het WK voetbal komt steeds dichterbij en het Huis van Oranje in Nederland krijgt ook steeds meer vorm. Bondscoach Louis van Gaal maakte in een video de eerste namen bekend voor de shows die eind november plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena.