Kasseistrook Clinge een half jaar na heropening weer overwoekerd, hoe komt dat en is er een oplossing?

Razend druk was het afgelopen 12 maart,op het zijweggetje van de Hoogestraat bij Clinge. Wielrenners zoefden voor de lens van klikkende fototoestellen en draaiende camera's over glimmende kasseien. De kasseistrook aan de Knolweg werd feestelijk heropend. Een half jaar later biedt het een heel andere aanblik: groen tiert welig tussen de stenen. Hoe dat kan? Daar is een plausibele uitleg voor. En is het op te lossen? Dat wellicht ook.