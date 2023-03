Kassa’s voor derby Goes-Kloetinge om 18.00 uur open

Dies Janse valt in als aanvaller en wint met Oranje onder 17

Dies Janse uit Goes heeft woensdagavond de eerste wedstrijd in de EK-kwalificatie in winst weten om te zetten. De verdediger van Ajax begon bij Oranje onder 17 op de bank, viel in als aanvaller en draaide samen met zijn ploeg alsnog een achterstand om. In Noordwijk werden de leeftijdsgenoten van Noord-Ierland verslagen: 2-1.