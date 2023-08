Kapelle op schema met huisvesten van statushouders: ‘Cijfers COA lopen achter’

Overtuigen­de start voor als eerste geplaatste Pattinama-Kerkhove in Spanje

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is het Spaanse ITF-toernooi in Ourense woensdag overtuigend van start gegaan. In de eerste ronde rekende de Zierikzeese in twee sets af met qualifier Emilie Lindh Gallagher: 6-4 en 6-2.