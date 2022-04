Kantelpunt op Zeeuwse woningmarkt: minder bezichtigingen en overbieden neemt af

Vraag het maar eens aan Ad Steendijk van Steendijk Makelaars in Goes. Hij constateert al een poosje dat de verkoop niet altijd vanzelf meer gaat. Maar, zegt hij, een huis waarin je alleen nog maar een een muurtje hoeft te sauzen en waar je bij wijze van spreken alleen maar je meubels hoeft neer te zetten, gaat nog steeds grif van de hand. ,,En dan maakt het niet uit of je het hebt over een woning van twee à 2,5 ton of een huis van 6 ton. Een courant huis wordt nog steeds snel verkocht.”