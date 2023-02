Kantelen Terneuzense sluisdeur opnieuw uitgesteld

Het kantelen, invaren en plaatsen van de eerste van vier sluisdeuren van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is voor de tweede keer uitgesteld.

Eerst was het de bedoeling om de sluisdeur afgelopen zaterdag te kantelen (het hoogtepunt van de ‘invaaroperatie'). Dat ging niet door. De deur lag zaterdag nog in de Autrichehaven in Wesdorpe en het waaide te hard. Gisteren kwam het bericht dat de deur, inmiddels aangekomen in Terneuzen, morgen (zaterdag) aan het begin van de middag gekanteld zou worden. Bericht van vandaag: opnieuw afgeblazen.

Reden is de weersverwachting voor komende zondag, wanneer de deur in de deurkas geplaatst zou moeten worden. ,,Gevolg is dat het verplaatsen naar de landtong, dat gepland stond voor vandaag, en het kantelen van de deur, dat zaterdag moest gebeuren, ook zijn uitgesteld”, zegt Debby van 't Westende, woordvoerder van de Nieuwe Sluis.

Onder voorbehoud!

De planning is nu om de deur zondag aan te meren aan de meerpalen bij de landtong Zuid. Het kantelen van de deur is dan voorzien op maandag. Dinsdag wordt-ie in de deurkas geplaatst. Van 't Westende: ,,Uiteraard opnieuw onder voorbehoud.”

In de tussentijd is vanmorgen gestart met het laden van de tweede brug. ,,Die blijft voorlopig in de Autrichehaven op ponton liggen.”

De eerste van de twee bruggen voor de Nieuwe Sluis kwam vorige week donderdag aan in Terneuzen. Dat leverde prachtige beelden op.

