Kantelen eerste sluisdeur voor Nieuwe Sluis uitgesteld, transport over Kanaal verplaatst naar zondagochtend

Voetbal­club Ouwerkerk werd hard geraakt: zes spelers verdronken in 1953, de clubge­schie­de­nis spoelde weg

Bij de Watersnoodramp van 1953 zijn in ieder geval 31 leden van voetbalclubs omgekomen. De meeste slachtoffers van het Zeeuwse voetbal vielen in Ouwerkerk. ,,Over de Ramp en de jongens die toen zijn verdronken, werd niet of nauwelijks gesproken. Er is heel veel weggestopt.”

