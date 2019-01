Kans op eerste storm in bijna een jaar tijd

VLISSINGEN - Morgen kan het voor het eerst in bijna een jaar tijd weer officieel stormen in Nederland. In de kustgebieden wordt lange tijd stormachtig weer uit het noordwesten verwacht, met kans op zeer zware windstoten van ruim 100 kilometer per uur.

Dat meldt Weeronline. Vooral op de Wadden kan het enige tijd stormen. Er is kans op overlast op de weg en op het spoor. Bovendien is het springvloed, waardoor de kustprovincies te maken krijgen met hoge waterstanden.

Op twee na rustigste jaar

De vorige officiële storm was op 24 januari 2018. Daarna kwam het in 2018 niet meer tot storm. Gemiddeld over het land waaide het vanaf februari alle maanden minder hard dan gebruikelijk. Ook in de herfst was het vaak opmerkelijk rustig. Voor het eerst sinds 2007 beleefden we geen officiële herfststorm. 2018 was als geheel landelijk gemiddeld het op twee na rustigste jaar sinds de start van de windmetingen in 1909.

Vanmiddag waait de wind nog uit het zuidwesten; in de tweede helft van de middag neemt die in de kustgebieden toe tot krachtig of hard (windkracht 6 tot 7 Beaufort). Vanavond draait de wind naar het westen tot noordwesten en trekt een actief regengebied over het land. De wind wordt in het noordwesten van Nederlandse kustgebied dan al stormachtig met kans op zware windstoten tot 90 km/uur.

Hagel

De noordwestenwind is dinsdagochtend in het gehele kustgebied stormachtig en vooral op de Wadden is kans op noordwesterstorm, windkracht 9. Dinsdagmiddag blijft de wind aan zee hard tot stormachtig, met een mix van opklaringen en buien. Vanuit het noorden neemt bij buien de kans op hagel toe. Ook is er een kleine kans op onweer.