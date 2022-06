Kanonschoten galmen dit weekend over de Scheldeboulevard in Terneuzen

In Terneuzen is er tijdens de Havendagen drie dagen lang van alles te doen, van optredens tot braderie. En natuurlijk gebeurt er heel veel aan en op het water. Zo zijn er rondvaarten, een reddingsactie en bijzondere schepen te bezichtigen. Er is een mooi exemplaar aangemeerd, waar er in ons land maar eentje van is: de Kamper Kogge, het oudste Nederlandse (nagebouwde) varende schip. Het is een exacte reconstructie van een kogge uit 1340, die werd gevonden na de drooglegging van de Flevopolders, waar vroeger de Zuiderzee was.