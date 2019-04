Kamperen in Zeeland: beter dan Zuid-Frankrijk

Politie haalt honderden jachtwa­pens op bij wapenhande­laar Koewacht

13:24 KOEWACHT- De politie heeft dinsdag in Koewacht de complete voorraad wapens en munitie van een wapenhandelaar in bewaring genomen. Het gaat onder meer om honderden jachtgeweren. Volgens de politie gebeurt dit niet in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, maar vloeit de actie voort uit een bestuurlijke procedure. De wapenhandelaar is geen verdachte, benadrukt de politie.