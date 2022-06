Kampement stelt zich op in Tholen: méér dan 70 oude legervoertuigen

Regenval neemt zorgen over droogte in Zeeland (voorlopig) weg: ‘het dorre geel is er niet meer’

VLISSINGEN - Na weken met regelmatig regen en de paar kletsnatte dagen van afgelopen weekend is het gevaar van aanhoudende droogte in Zeeland voorlopig geweken. Dat past in het landelijke beeld.

7 juni