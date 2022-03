Kabinet wil windenergie op zee verdubbelen. Zeeland applaudisseert: ‘Dit is goed nieuws’

VIDEO Wolf trekt door Zuid-Beveland, heeft in Rilland al een schaap doodgebe­ten

HOEDEKENSKERKE - Er loopt weer een wolf door Zeeland. De afgelopen dagen is hij gesignaleerd in ’s-Gravenpolder, Hoedekenskerke en Ellewoutsdijk. In Rilland beet hij in de nacht van woensdag op donderdag al een schaap dood.

15:44