Kabinet wil tientallen geschenkwoningen uit 1953 beschermen

‘Voorlopig einde aan mannenhand­bal bij HC Zeeland’

Een pijnlijke, maar onvermijdelijke beslissing was het. Een regelrechte klap voor het Zeeuwse handbal ook. Door een gebrek aan spelers is HC Zeeland, de fusieclub van handbalverenigingen EOC, Orion en Delta Sport, niet meer in staat volgend seizoen een mannenteam op de been te krijgen. Trainer-coach Tommy Verwest is er flink ontdaan van.