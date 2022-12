Kabinet hakt knoop door: Borssele is de ideale plek, maar pas eind 2024 definitieve keuze voor twee nieuwe kerncentrales

Nee, nog niet. Pas eind 2024 maakt het kabinet een definitieve keuze. Van de drie mogelijke locaties zijn er twee overgebleven. De Eemshaven in Groningen is afgevallen, de Maasvlakte in Rotterdam is nog wel in beeld als plek voor nieuwe kerncentrales. Net als voor Borssele zal het kabinet ook voor de Maasvlakte de gevolgen voor het milieu en het landschap laten onderzoeken. Het kan zo beter alle belangen afwegen. Maar Borssele geniet veruit de voorkeur, blijkt uit de Kamerbrief. Er staat immers al een kerncentrale. Op het terrein van exploitant EPZ is ook nog ruimte voor twee nieuwe kerncentrales. De bouw van twee reactoren op één kavel is tevens de goedkoopste oplossing. Daarnaast speelt mee dat de nucleaire kennis en infrastructuur al aanwezig is en dat de Covra, de nationale opslag voor radioactief afval, op een steenworp afstand ligt.