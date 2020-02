Kabinet besluit: geen marinierskazerne naar Vlissingen. ‘Alsof je partner vreemdgaat’

KNRM-schip­per Martijn Groen is nu zelf ‘stoere man’ in Breskens

14:48 BRESKENS – De nieuwe schipper van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Breskens woont voorlopig tweehonderd kilometer verderop in Leiderdorp. ,,Ik ben bezig met een huis in de buurt, als er iets gebeurt moet ik er binnen tien minuten zijn”, zegt Martijn Groen, die blij is dat hij terug in Zeeland is.