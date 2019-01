Kaalslag in de Hertogin Hedwigepolder

Volgens uitvoerder Eric Cole gaan er in totaal 917 bomen tegen de vlakte, bijna allemaal populieren. Er is een begin gemaakt in de Engelbertstraat, de bomen in de Hedwigestraat en langs de zeedijk volgen nog. Het populierenhout wordt geëxporteerd naar Marokko, daar worden er fruitkistjes van gemaakt. In maart moeten de 917 bomen verdwenen zijn uit het te ontpolderen gebied.