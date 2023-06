Ka-Chow! Mika toverde zijn Tesla om tot Lightning McQueen

Verrassen­de nederlaag De Bruijn in GP: ‘Je moet top zijn en dat was ik niet’

Jean Paul de Bruijn is verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de Grand Prix driebanden in Rosmalen. Hij verloor van Frits Broeders, waartegen de Hulstenaar in de poulefase nog een royale overwinning had geboekt.