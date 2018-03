Juryleden gezocht voor boluswedstrijd

Drastische ingreep Zelzatebrug nodig

25 maart ZELZATE - Iedereen die wel eens over de brug over het Kanaal Gent-Terneuzen in Zelzate rijdt, voelt en ziet dat het wegdek op de brug steeds slechter wordt. Vlaanderen zint op een drastische ingreep, vervanging van de stalen klapdelen.