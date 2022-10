Julie is nog maar vier jaar, maar heeft nu al haar eigen containerterminal in Sas van Gent

Op de site van Van Opdorp staat in een tijdlijn een mooie foto uit 1986. Je ziet er directeur-eigenaar Manon van Opdorp op, als klein meisje. Ze kliedert met cement en bakstenen bij de start van de bouw van het bedrijf op de huidige locatie aan de Nijverheidsstraat in Sas van Gent.

Aan die tijdlijn kan nu een foto van haar dochtertje Julie (4) worden toegevoegd. Zij mocht donderdagmiddag haar ‘eigen’ terminal openen: de ‘Julie van Opdorp Container Terminal’. Of het voor haar de opmaat is tot een later directeurschap? Voor het antwoord op die vraag is het natuurlijk nog veel te vroeg. Feit is wel dat het 95-jarige familiebedrijf met de vernieuwde terminal weer een flinke tijd vooruit kan.