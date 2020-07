Juli krijgt tropisch uiteinde: 36 graden in Westdorpe

Centrale woonplek voor fruitpluk­kers voorlopig van de baan

HEINKENSZAND - De proef met een centrale huisvesting voor fruitplukkers in Borsele is van de baan. Het project is zó laat opgestart, dat het niet meer realistisch is nog iets van de grond te krijgen voor de pluk begint. De kwekers hebben noodoplossingen gezocht.