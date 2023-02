Jouw persoonlijke gegevens op straat? Met alléén een telefoonnummer of mailadres kan een hacker niet veel

Leen de Looff (95) onderschei­den voor redden dorpsgeno­ten Kortgene tijdens de Ramp; ‘Ik dacht dat het een varken was, maar het was Kramer’

De 95-jarige Leen de Looff vertelt tijdens de herdenking over de nacht van de Watersnoodramp in Kortgene. Hij redde meerdere dorpsgenoten en nam ze mee naar de Graaf van Buren, dat van zijn ouders was.

1 februari