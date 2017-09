Jort Kelder: 'Ik dacht dat Zeeland conservatief was, maar het is een links zooitje'

Hoe hij over subsidies dacht, wilde Kelder weten. Tommelein: ,,Het is net als een kind dat leert fietsen. Je moet een duwtje geven, maar op een gegeven moment moet het zelfstandig verder kunnen." Jort Kelder kon het niet laten nog even vilein te informeren naar 'die lekkende kerncentrale van u'. ,,Kerncentrales die aan het eind van hun Latijn zijn, mogen van mij zo snel mogelijk dicht. We moeten er alles aan doen om alternatieven te hebben, zodat we ze kunnen sluiten", antwoordde de vice minister-president.



Kelder liet even later tijdens de netwerkborrel verlekkerd wat oestertjes omlaag glijden. Nagenietend: ,,Zeeland in de keel." Zijn mening over Zeeland was bijgesteld: ,,Ik dacht dat Zeeland een heel conservatieve provincie was, maar het is wel een links zooitje hoor. Jesse-country. Niemand stemt hier op GroenLinks, maar iedereen denkt wel als GroenLinks. En misschien is dat wel goed nieuws."