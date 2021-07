Jordy en Marscha kochten een 8-persoons vakantievilla: ‘We genieten terwijl het kan’

Genieten terwijl het kan. Dat is het motto van Jordy van Troost (45) en Marscha de Booij (42) uit Lamswaarde. Maar het vakantiehuis dat ze kochten op Villapark de Paardekreek in Kortgene is niet alleen nu leuk. Het is ook een investering in hun toekomst.