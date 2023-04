Joppe uit Koudekerke begon en nu hebben al zijn vrienden een Peugeot 205, het autootje dat 40 jaar bestaat

MET VIDEO Jongen (22) negeert stopteken politie en raakt zwaarge­wond na crash tegen boom in Groot-Abeele

Bij een ernstig ongeluk in Groot-Abeele bij Oost-Souburg is zaterdagnacht een automobilist ernstig gewond geraakt. Volgens de politie had de jongen een stopteken van agenten genegeerd.