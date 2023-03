Jonkies van 19 lopen glunderend rond in Gouda. ‘Dit zijn geen eendagsvliegen’

Goesenaar Rijk Janse ontwikkelt zich aan de zijde van Jasper Cillessen

Weer de hele week maakte hij op het trainingsveld vlieguren met Jasper Cillessen en Mattijs Branderhorst. Morgen neemt de doelman plaats op de reservebank, in een uitverkochte Johan Cruyff Arena. Rijk Janse (20) uit Goes is sinds november derde keeper bij NEC Nijmegen en speelt dus tegen Ajax, de club waar zijn drie jaar jongere broer Dies bij de JO17 speelt.