Jongetje verdrinkt bijna in privézwembad in Terneuzen

Update Auto slaat over de kop bij ongeval in Hoek

15:12 HOEK – Een 41-jarige vrouw uit Polen is gewond geraakt bij een ongeval in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.15 uur op de Molendijk in Hoek. De automobiliste verloor controle over het voertuig, ramde een paaltje en sloeg over de kop.