Jongeren zetten bloembak op dak van auto

Update 19.39 uur Het is helder: je mag niet uit Zeeuws-Vlaanderen via België naar Nederland rijden

21 maart TERNEUZEN - De Belgen scheppen helderheid: wie vanuit Zeeuws-Vlaanderen door België naar Nederland rijdt om bijvoorbeeld te winkelen of te werken, riskeert een enorm hoge boete. Alleen mensen die in België zelf werken, mogen de grens over. Maar dan moeten ze wel kunnen aantonen dat ze ook daadwerkelijk in België werkzaam zijn.