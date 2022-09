Jongeren schieten met gel blasters op voorbijgangers, lopen risico op strafblad

Ook in Zeeland lopen jongeren rond met de speelgoedpistolen. De politie arresteerde op 28 augustus een man in Oost-Souburg die een voorbij rijdende fietsster in haar gezicht schoot. Drie dagen later werd er in Goes een jongetje van 13 beschoten. Hij raakte gewond en moest naar een dokter. Het minderjarige slachtoffer deed aangifte en de politie stelde een onderzoek in naar de verdachte van deze mishandeling. Ook afgelopen nacht ondervond de politie in Middelburg weer hinder door de nepwapens. ,,Het is geen spel meer dit, maar het is een strafbaar feit”, laten de Middelburgse agenten weten via Instagram.