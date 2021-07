Jongeren bekogelen agenten met stenen na uit de hand gelopen feest in Hulst

Getroffen Limburgers mogen uitblazen in Zeeland - Rotary Zierikzee regelt onderko­mens

23 juli ZIERIKZEE - Limburgers die getroffen zijn door de watersnoodramp in hun regio en hulpverleners die in het gebied zijn ingezet kunnen vanaf september komen uitblazen in een vakantiehuisje of caravan in Zeeland. Op initiatief van de Rotary Zierikzee worden verdeeld over Zeeland gratis accommodaties aangeboden voor een weekend of midweek.