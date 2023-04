Jongen (22) negeert stopteken politie en raakt zwaargewond na crash tegen boom in Souburg

Mobach maakt rentree in thuiswed­strijd Omloop van de Braakman; ‘Deze had ik niet willen missen’

Een op het oog onschuldige valpartij heeft behoorlijk wat roet in het eten gegooid voor Jarno Mobach. Een week voor zijn seizoensstart in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré ging de wielrenner uit Philippine tijdens een sprinttraining hard onderuit. ,,Mijn bovenbeen en vooral schouder waren behoorlijk gehavend. Ik heb er lang last van gehad, maar ik ben terug op niveau.” In de Omloop van de Braakman, een thuiswedstrijd, hervat hij zaterdag de competitie.