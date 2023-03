Jongeman rijdt op gestolen scooter door Arnemuiden

Agenten zagen rond 22.00 uur een groepje jongeren met scooters staan op de Westwal in Arnemuiden. Eén van de scooters had geen kentekenplaat. Bij controle bleek dat de scooter als gestolen was opgegeven in november 2022. De scooter en de jongen die erop reed zijn overgebracht naar het politiebureau.

De verdachte is een 14-jarige jongen uit Middelburg. Hij is aangehouden op verdenking van diefstal en is, vanwege zijn leeftijd, uitgenodigd voor verhoor de politie. Hij is door zijn vader opgehaald. Ook had de jongen hasj in zijn bezit. Hiervoor wordt hij doorgestuurd naar HALT.