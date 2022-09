Jongeman doodgestoken bij introfeest in Vlissingen

Viervoe­ters zijn de baas in het zwembad van Axel op Honden Spetterdag: ‘Dit is een gat in de markt’

Op de laatste dag van het zwemseizoen zijn de honden de baas in zwembad ’t Plaatje in Axel. De ene viervoeter vindt het een beetje spannend, de ander springt direct in het koele water. ,,Een zwembad alleen voor honden, dat zou een gat in de markt zijn.”

5 september