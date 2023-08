Jonge Ritthemse ondernemer die geitenboerderij wil starten ziet veel emotie maar vertrouwt op zijn plannen

MET VIDEO Al vele jaren reist de Zeeuwse familie Adriaanse langs crossvel­den door heel Europa: ‘Het is gewoon een ziekte’

Naar de supercross in Aagtekerke komen complete gezinnen. Bezoekers en deelnemers maken er een familiefeest van. Sommigen komen zelfs met de hele club naar de cross-camping, na eerst het hele land of zelfs heel Europa te hebben doorkruist. ,,Het is ook een soort campingleven. En als je eens een paar wedstrijden miste, dan baalde je daar gewoon van. Het is echt een levensstijl geworden.”