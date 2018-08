Jonge poes ernstig mishandeld in Clinge: 'vermoedelijk is ze aan haar staart rondgeslingerd'

Nenny haalde het diertje zondag 29 juli op met de dierenambulance, in de 's-Gravenstraat in Clinge. ,,Ik kreeg de melding van een poes met een gebroken pootje." Het was veel erger. De staart bleek uit de kom, het heiligbeen verschoven, er zat een breuk in haar borstkas en een bloeduitstorting in het oog. ,,We hebben haar ook moeten helpen met eten en drinken." Fayah kan nog steeds niet staan en krijgt sinds deze week fysiotherapie om de spieren sterker te maken. Of ze volledig herstelt, is afwachten.