Jong en christen? Dan moet je binnenkort in ’t Beest zijn

Personeel wil kerncentra­les Doel en Tihange openhouden in gascrisis, Engie noemt dat ‘onmogelijk’

DOEL - Personeel van de kerncentraleparken bij Doel en Tihange pleit er in een open brief aan de Belgische regering voor om twee kerncentrales langer open te houden tot na de winter van 2025-2026. Maar volgens eigenaar Engie is dat onmogelijk.

27 augustus