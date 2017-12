Jolanda zwemt met alleen haar armen

Jolanda is lid van een bijzonder zwemteam. "Mijn vriendin Mariëtte Duerinck ondersteunt me, net als zweminstructrice Mattie van den Bergen. De één in een bootje en de ander zwemmend." Het trio heeft veel gemeen. Mariëtte werd een aantal jaren geleden ernstig ziek en Mattie leed aan borstkanker. Ook Jolanda werd niet gespaard: : reuma, het hypermobiliteitssyndroom, een ongelukkige val met de rolstoel en diverse operaties door artrose zorgden ervoor dat zij in een rolstoel terechtkwam. “Maar zie ons hier nu zitten, we zijn er min of meer weer bovenop gekomen, dat was een aantal jaren geleden wel anders”, zegt de voormalige wedstrijdzwemster en zwemjuf, die nu weer een aardig baantje zwemt. Ze doet dat door middel van de rugcrawl, waarbij ze alleen haar armen gebruikt.

Twee keer per week traint Jolanda samen met Mattie bij zwemschool Aquavia in Axel en in het wedstrijdzwembad van domein Puyenbroeck bij Wachtebeke. Twee kilometer achter elkaar zwemmen lukt al goed, maar het doel is om uiteindelijk vier kilometer te zwemmen, én in open water. “In het voorjaar gaan we buiten trainen”, vertelt Mattie. “In eerste instantie bij recreatiegebied De Vogel bij Hengstdijk, later ook op andere locaties. Want we moeten natuurlijk gewend raken aan het zwemmen in water met golfslag.”