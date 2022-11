Johnny fietst door de woestijn en Emma heeft een nieuwe auto

Na jaren weer een Ridder in de Orde van Sint Silvester; ‘Carel is als de Bijbelse rots waarop je bouwen kunt’

Voor het eerst in drie jaar is in het Bisdom Breda weer de hoge pauselijke Sint Silvester toegekend, De gelukkige is de Terneuzense kerkbestuurder Carel van Waes (70) van de Elisabethparochie.

6 november