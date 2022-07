John hield een trauma over aan de dood van zijn hond. Nu heeft hij een dierencrematorium: ‘Ik dacht: dit moet anders’

Het crematorium, in een loods op het bedrijventerrein bij Koudekerke, is in handen van John en Monique van der Heijden. Ze begonnen er vijf jaar geleden mee. Niet iets wat je halsoverkop doet, erkent John. Er was dan ook een duidelijke aanleiding, nu zo’n tien jaar geleden. ,,Ik had zelf een hond. Op een ochtend was hij ziek, hij kon bijna niet meer op z’n poten staan. Ik zei tegen mijn toenmalige vrouw: ga jij naar de dierenarts, dan ga ik werken. Ik was zzp’er in de industrie. Ik vond dat dat zo hoorde: werken ging voor. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb mijn hond nooit meer levend gezien.”