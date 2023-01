John Dane vertrekt als topman van de HZ: ‘Ik denk elke dag: wow, ik ga naar de HZ toe’

John Dane wilde wel eens wat anders. Hij nam in 2013 ontslag als algemeen manager bij Kloosterboer - waar hij het overigens prima naar zijn zin had - en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond hij in het onderwijs. Helemaal onlogisch was dat niet, want hij had ooit diploma’s gehaald voor leraar Nederlands en leraar geschiedenis. ,,In het bedrijfsleven gaat het meer om belangen van aandeelhouders. Ik vind het onderwijs mooi, omdat het heel betekenisvol is. Je draagt bij aan een betere wereld. De HZ is kennisinstituut waar onderzoek gedaan wordt, professionals worden opgeleid en innovaties plaatsvinden. Ik denk elke dag: wow, ik ga naar de HZ toe.”