Johan: ‘Ik zou met niemand willen ruilen, meteen gaan huilen, als ik geen kerstkind zou zijn’

Het kan niet missen. De grote dennenboom voor het huis in Middelburg hangt drie weken voor kerst al vol met lichtjes. Hier woont Johan Vroomen, een echt kerstkind. Hij is geboren in Heerlen en van katholieken huize. En dan is de avond voor kerst, als de nachtmis wordt gehouden, het bijzonderste ogenblik. Volgens de overlevering lag er op de avond van zijn geboorte ook nog eens een dik pak sneeuw. Daar zullen zijn ouders die dag niet blij mee zijn geweest, maar voor Johan past het perfect in het plaatje. In de manier waarop hij kerst viert, probeert hij dat eigenlijk elk jaar te reconstrueren.