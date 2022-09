Jimmy haalde toerist op supboard van het water bij de Oosterscheldekering: ‘Had geen idee van de gevaren’

Even na het middaguur alarmeert de kustwacht Faasse en zijn collega’s van het reddingsstation Neeltje Jans. ,,Toen we bij hem in de buurt kwamen, was hij al voorbij de gele waarschuwingsboeien. De man was op dat moment nog niet in de problemen, maar het had heel anders kunnen aflopen. Als hij van dat supboard afgevallen was, had niemand hem gezien.”