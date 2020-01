Jeugdzorginstelling eist dat video van uit huis halen badende peuter van internet verdwijnt

Video / Update 18.37 uur Landbouw­schuur met asbestdak bij Axel brandt volledig uit

19:54 AXEL - Een landbouwschuur aan de Hulsterseweg, ten oosten van Axel, is donderdagmiddag volledig in vlammen opgegaan. Daarbij is asbest vrijgekomen. Bewoners werden gewaarschuwd met een NL-Alert omdat er veel rook vrij kwam. Hoewel de brand rond een uur of vijf onder controle was, heeft de brandweer nog de hele vrijdag nodig om na te blussen.