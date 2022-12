Jeugdcircus Reinardi krijgt eindelijk weer een heuse kersteditie: ‘Een voorstelling om iets terug te geven’

,,We houden als circus elk jaar een kerstuitvoering. Dat is het optreden waar we het hele jaar naar toeleven, de meest uitgebreide voorstelling in ons repertoire. Gedurende het jaar geven we ook optredens in bijvoorbeeld bejaardenhuizen, maar die zijn meestal aangepast aan de locatie en de doelgroep. De kerstuitvoering is het enige moment waarop ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden kunnen komen kijken naar de kunsten van onze jeugdige artiesten. Dat vinden ze echt geweldig.”

,,Helaas konden we een aantal jaar geen kersteditie houden vanwege corona. Vorig jaar ook nog niet. Toen hebben we het rond Pasen alsnog georganiseerd. Bij die editie hadden we 200 stoelen klaarstaan, maar hebben we er 75 bij moeten zetten. Best druk dus!”

Eén grote groep

,,Voor de kersteditie zijn we nu een aantal maanden aan het oefenen. We trainen zo’n drie keer per week: op woensdag, donderdag en zaterdag, in de gymzaal van de Praktijkschool in Hulst. Daar oefenen we sinds 2002. Er zijn ongeveer dertig kinderen in het circus, variërend in de leeftijd van 6 tot 16. Ze trainen in één grote groep, we hebben dus geen leeftijdsklassen, zoals bij andere verenigingen het geval is. De grote kinderen nemen de kleintjes op de schouder en samen geven zij als één groep de voorstelling.”

Quote Ik vind het erg leuk om met de jeugd bezig zijn. Het voelt nooit als een verplich­ting, meer als een hobby Ronny Wysevelde, Jeugdcircus Reinardi

,,Er is van alles te zien: clowns, acrobaten, éénwielers, dansjes, majorettes. Behalve wilde dieren, die hebben we niet. In samenspraak met de kinderen kiezen we een act. Daarbij kijk je naar wat een kind leuk vindt en wat hij of zij van nature al kan. Zoals onze voorzitter zei: ,,Voor ieder kind is er iets te doen in het circus, al is het het openen van de gordijntjes!” Naast de kinderen hebben we zeven trainers, die ooit ook artiest zijn geweest, en een aantal begeleiders. Samen zorgen we voor de totstandkoming van de voorstelling. Het is altijd weer fantastisch om te doen. Ik geniet er echt van; de sfeer, de reactie van het publiek. Geweldig om te zien.”

Opa en oma van het circus

Wysevelde raakte zo’n 45 jaar geleden betrokken, toen zijn oudste dochter bij het jeugdcircus wilde. ,,Ze zochten chauffeurs en aangezien ik een van de weinigen was met een vrachtwagenrijbewijs, ging ik dat doen. Mijn vrouw sloot zich aan als trainster. Dat heb ik daarna ook gedaan, maar als je in de 70 bent, maak je niet meer zo soepel een koprol, haha. Nu ben ik dus begeleider, vooral inzetbaar voor reparaties en allerlei andere zaken, en mijn vrouw nog steeds als trainer. Ze noemen ons ook wel de opa en oma van het circus.”

De oudste dochter is nu trainer en inmiddels is ook zijn kleindochter artiest in het circus. ,,Ik vind het erg leuk om met de jeugd bezig te zijn. Het voelt nooit als een verplichting, meer als een hobby. Als je een keer niet kan, is er altijd wel iemand die inspringt. Het is een heel fijne club.”

Het circus werd op 1 april 1966 opgericht door meneer van Eekelen en Broeder Perpetuus. ,,Geen grap!” Broeder Perpetuus kwam uit Haaren in Brabant en was daar aangesloten bij een circus. In Hulst hoorde hij over een groep kinderen die een circusact wilde doen; de vader van een van die kinderen was meneer van Eekelen. Van het een kwam het ander en zo werd het jeugdcircus geboren.

Hoge hoed bij de ingang

,,In het begin waren er wel tachtig kinderen lid. Dat zakte vrij snel naar ongeveer dertig en dat aantal blijft al jaren stabiel. Dat is een prima groep, zo blijft het behapbaar. Op het moment is het heel druk met aanvragen voor optredens en workshops. In de coronaperiode kon dat natuurlijk niet. En nu zegt iedereen; kom maar! Het mag weer. Zo zijn we onlangs bij een aantal bedrijven op bezoek geweest om een workshop te geven. Dat doen de oudere kinderen samen met de trainers, daar vragen we een kleine onkostenvergoeding voor. Maar voor de kerstvoorstelling niet, die is gratis. Iedereen is welkom om te komen kijken. We zetten wel een hoge hoed bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage, maar verplicht is het zeker niet. Wij zien het als een geste aan de bewoners van de gemeente Hulst. Een voorstelling om iets terug te geven. Het kerstoptreden is zaterdag 17 december in zaal Den Dullaert in Hulst. Het begint om 14.00 uur en duurt ongeveer tweeënhalf uur, inclusief pauze.”

Deze week Woensdag Basisschool 't Getij in Kloosterzande houdt op woensdag een kerstmarkt op het schoolplein. Tussen 16.00 en 19.30 uur staan er meer dan vijftien kraampjes en de kerstman komt langs. Donderdag In Terneuzen galmen donderdagavond kerstliedjes door de Korte Kerkstraat. Er wordt een kerstvolkssamenzang gehouden op het pleintje achter de Willibrordustoren. Om 19.30 uur begint de samenzang. De activiteit is een initiatief van vrijwilligers vanuit het Leger des Heils, de Protestantse Gemeente Terneuzen en de Elisabethparochie. Zaterdag Muziekvereniging Eikels Worden Boomen houdt zaterdag een winterconcert in de Kirke in Westdorpe. De muziekvereniging doet dat in samenwerking met muziekvereniging ENZK uit Hoek en koor VolLuid uit Kloosterzande. Het concert begint om 19.30 uur. De verloskundigen van ZorgSaam houden zaterdag een kerstmarkt. Van 11.00 tot 16.00 uur wordt de praktijk aan Axelsestraat 214 in Terneuzen een Winter Wonderland. Zondag Terneuzen zingt op zondag in de Grote Kerk. Stad Terneuzen houdt samen met Toonbeeld een kerstsingalong met zangeres Marjolijn Polfliet en gitarist Arjan Verdoorn, van 14.00 tot 15.30 uur. Een kaartje kost 5,50 euro via stadterneuzen.nl/terneuzenzingt.