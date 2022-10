Jetten zet eind dit jaar volgende stap naar bouw kerncentrales

De minister zal op zijn vroegst eind november de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de voorkeurslocatie. Vervolgens kunnen de nodige procedures in gang gezet worden. Eind 2023 volgt een definitief besluit en kan gezocht worden naar een partij die de twee kerncentrales gaat bouwen.

Donderdag sprak de Tweede Kamercommissie met de minister over kernenergie. Binnen de Kamer is een meerderheid om kernenergie een grotere rol te laten spelen in de elektriciteitsproductie in Nederland.

Jetten zei met verschillende regio's in het land te hebben gesproken. Grote centrales hebben koelwater nodig en dus ligt bouw aan de kust voor de hand. Groningen, Rotterdam en Zeeland zijn eerder als kandidaten de revue gepasseerd. Hij noemde donderdag echter geen concrete locaties. Dat wil hij goed afstemmen met de regio waarop de keuze zal vallen. Borssele is overigens wel de meest voor de hand liggende locatie.

In de brief die eind dit jaar naar de Tweede Kamer gaat maakt Jetten ook bekend naar welk soort kerncentrale de voorkeur uitgaat en hoe de bouw gefinancierd wordt. Dat er geld bij moet van de overheid is nu al duidelijk.

Jetten was onlangs in Zeeland, onder meer om over de mogelijke bouw van kerncentrales te praten. Daarbij werd hem ook duidelijk dat niet alleen naar de locatie van de kerncentrales gekeken moet worden, maar dat het kabinet ook oog moet hebben voor de andere gevolgen voor het landschap. Denk daarbij aan hoogspanningslijnen.

Een ander aspect waar de minister goed met de regio wil overleggen is de periode waarin de kerncentrales gebouwd worden. ,,Jarenlang zullen duizenden mensen aan de bouw werken Dat zal voor de omgeving een enorme impact hebben”, aldus Jetten.

De twee nieuwe kerncentrales zullen hun kernafval ergens moeten kunnen bergen. Jetten heeft van de Covra, de opslagplaats voor radioactief afval in Borssele, begrepen dat voor het afval van de twee centrales nog ruimte is. Mochten daarna meer kerncentrales volgen, zal Covra moeten uitbreiden.

Andere landen

Minister Jetten wil ‘heel intensief optrekken’ met andere landen die voor de bouw van nieuwe kerncentrales kiezen zoals Frankrijk, Finland, Groot-Brittannië, Polen en Tsjechië. Door de keuzes om bepaalde centrales op elkaar af te stemmen kan geld en tijd bespaard worden. Jetten zei dat het kabinet kiest voor techniek die zich al bewezen heeft. Suggesties om ook naar SMR's (kleine types kerncentrales) te kijken, zijn volgens hem interessant, maar het is al een heel karwei om ‘gewone’ kerncentrales te bouwen en de meer windparken op zee aan te leggen. ,,In het regeerakkoord is een stip gezet: twee kerncentrales, Borssele langer open en 70 Gigawatt aan windenergie. En er is niet veel tijd om dit voor elkaar te krijgen.”

In het regeerakkoord staat dat de al bijna 50 jaar oude kerncentrale in Borssele ook na 2033 in bedrijf blijft. De komende tijd praat de minister met EPZ, eigenaar van de oude kerncentrale, over de gevolgen van het langer openhouden. EPZ is in handen van de provincie en de gemeenten. Over het eigendom van de kerncentrale en het meedragen van de financiële risico’s van het langer openhouden zal eind dit jaar een intentieverklaring worden opgesteld. Volgend jaar moeten nieuwe afspraken worden bezegeld.