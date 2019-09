Jenny (78) breekt heup en rib na val over dieselspoor op kruising Terneuzen: ‘Het is verschrikkelijk’

“Het is verschrikkelijk, zo sneu vind ik het voor haar", zegt Marjolijn. “Ze heeft zoveel pijn, en moeite met ademen door haar gebroken rib. Ze is taai, maar het revalideren gaat lang duren, zo erg...”



Ze wil weten wie de brandstof heeft gelekt. De gemeente Terneuzen gaat uit van een grotere wagen, zoals een vrachtwagen. Meerdere getuigen in de buurt zeggen dat ze een tractor met aanhangwagen vol zand op en af door de straat zagen rijden. “Opvallend is dat de diesel vooral in de bochten lag, alsof het juist daar eruit gutste.”



Volgens de politie vielen vielen er meerdere mensen: (zover bekend) twee scooterrijders, enkele voetgangers en twee fietsers. Ook auto's slipten weg. De diesel lag verder ook op de kruising van de Noteneeweg met de Katspolderlaan en bij de rotonde van de Rooseveltlaan.



Een aantal slachtoffers, waaronder Jenny, wil de gemeente Terneuzen aansprakelijk stellen voor de valpartijen. “Er is veel stuk", zegt Marjolijn. “Haar bril is kapot, haar fiets beschadigd en ze ligt alle dagen in het ziekenhuis. Ik ben gewoon heel benieuwd wie dit heeft veroorzaakt.”