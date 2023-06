Jeanine Marijs kondigt afscheid aan bij TOP Arnemuiden

Tim van Dijke ideale lead-out voor winnende Olav Kooij

Tim van Dijke was zaterdagmiddag in de Heistse Pijl de perfecte lead-out voor Olav Kooij, die de koers voor Jumbo-Visma won. De 23-jarige renner uit Colijnsplaat trok de sprint tot zo’n 100 meter voor de finish aan. De concurrentie had vervolgens het nakijken.