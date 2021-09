Jean-Paul Roels, Zeeuwse voorvechter van ‘Grenzeloze Liefde in Coronatijd’ overleden op Belgisch dancefestival

Roels zelf viel in beide categorieën: hij had een Vlaamse vriendin en hij was mantelzorger voor zijn vader, die in Knokke woont. ,,Hij heeft moeten vechten om bij zijn vader te geraken, toen die in het ziekenhuis opgenomen was”, weet Anne Mie Verleye te vertellen. De Belgische heeft al vijftien jaar een relatie ‘over de grens’. ,,Toen we hoorden dat de grenzen dichtgingen, sloeg de paniek toe. Via via hoorden we van de Facebookgroep die Jean-Paul opgericht had. Toen was hij al zo ver met zijn lobby dat we zó een document konden downloaden waarmee we legaal de grens over konden. Dat is helemaal zijn verdienste geweest.”